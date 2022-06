Gezondheidsministers herhalen oproep voor vervollediging vaccinatie

De ministers van Volksgezondheid van ons land roepen iedereen op in te gaan op de mogelijkheid om een boostervaccin tegen het coronavirus te laten plaatsen, indien ze dat nog niet hebben gedaan. Ook mensen met een verlaagde immuniteit wordt gevraagd de vierde prik te halen als dat nog niet gebeurd is.

De Interministeriële Conferentie Gezondheid boog zich vrijdag over de toename in de besmettingscijfers met het covid-19-virus. Die vertaalt zich ook naar een verdere toename van de ziekenhuisopnames, met meer dan 43 procent in de laatste twee weken. De voorbije zeven dagen werden per dag gemiddeld 88 nieuwe patiënten vanwege covid-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. De opnames op intensieve zorgen en het aantal uitbraken in de woonzorgcentra blijven voorlopig beperkt.

Met een reproductiegetal van 1,203 is waakzaamheid op zijn plaats, waarschuwen de ministers. Tijdens de zomervakantie zal de capaciteit van de ziekenhuizen immers beperkter zijn. Door te blijven inzetten op vaccinatie en met een reeks andere voorzorgsmaatregelen willen ze een nieuwe overbelasting van de zorg vermijden.

Herinnering tot vaccinatie

Dit voorjaar kreeg iedereen vanaf 12 jaar de mogelijkheid om een derde prik (booster) te laten zetten. Op 21 juni had 76 procent dit gedaan. Degenen die hier nog niet op ingingen, worden opgeroepen alsnog die prik te laten toedienen. Hetzelfde geldt met de vierde prik voor de mensen met verlaagde immuniteit. Zij kregen begin dit voorjaar daarvoor een uitnodiging. Op 21 juni had bijna 65 procent van hen die gekregen. Wie niet op de uitnodiging is ingegaan, krijgt nu een herinneringsbrief.

De personen met ernstig verminderde immuniteit, zoals transplantpatiënten, dialysepatiënten en sommige patiënten die zware immunosuppressiva nemen en minder reageerden op vaccinatie, kunnen ook sinds kort via hun specialist het geneesmiddel Evusheld toegediend krijgen, dat hen effectief beschermt gedurende een half jaar.

De Gezondheidsministers raden nog aan de gekende maatregelen te blijven opvolgen. Dat gaat zowel om preventieve maatregelen als testen bij symptomen en isolatie na een positieve test. In de loop van volgende week volgt een advies van de Hoge Gezondheidsraad over de boostercampagne die na de zomer voorzien wordt, om de bescherming van de bevolking in het najaar te versterken. Op basis van dat advies en dat van de Task Force Vaccinatie beslist de IMC wie wordt uitgenodigd voor een volgende booster en wanneer.