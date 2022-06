Voor dit recept komt de inspiratie uit het kookboek Arabia van Nadia Zerouali en Merijn Tol. Voor een snelle versie gebruik ik ongefrituurde kappertjes: ook lekker. Het belangrijkste is dat je de venkel heel dun schaaft, wat het best lukt met een scherpe mandoline. Serveer hier altijd knapperig brood bij, dat je in de zachte kaas en de marinade kunt dopen.

Bijgerecht voor 4 personen, hoofdgerecht voor 2:

• 1 venkelknol

• 1 el venkelzaad

• ½ tl zeezout

• 1,5 dl olijfolie (check de smaak: het mag geen bittere zijn)

• 2 el kappertjes

• Olie (om te frituren)

• 1 zacht vers zacht geitenkaasje (bv. Le Larry)

1. Maal het venkelzaad met het zeezout fijn in een vijzel (maar niet per se tot het een homogeen poeder is) en meng het resultaat met de olijfolie.

2. Schaaf de venkel met een mandoline in dunne linten. Meng ze royaal met de venkelolie en laat ze marineren (dat mag een hele nacht, maar een halfuur is ook al goed).

3. Spoel de kappertjes af en dep ze goed droog. Verhit een bodempje olie in een sauspannetje en frituur er de kappertjes in tot ze een vlezige textuur krijgen met knapperige randjes. Laat ze uitlekken.

4. Strooi de kappertjes over de venkel en serveer met het geitenkaasje.

Een recept van Dorien Knockaert, foto Steven Ledoux