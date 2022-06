U moet er op de juiste dag bij zijn, maar deze week was het opnieuw zover: het moment waarop de schaduw van het Gentse belfort perfect op de toren van de Sint-Baafskathedraal valt.

Het verschijnsel doet zich elk jaar voor rond de astronomische start van de zomer: de zon die het Belfort projecteert op de kathedraal. De twee torens van Gent waren ooit concurrenten: de ene het symbool van de kerkelijke macht, de andere van de burgerlijke macht. Maar nu versmelten ze, eventjes.

‘In de periode rond de langste dag van het jaar valt de schaduw van het belfort bij zonsondergang altijd perfect op de toren van de Sint-Baafskathedraal’, zegt fotograaf Stijn van Travelformotion. Hij was er dinsdag op exact het juiste moment bij. ‘Het is een uniek verschijnsel in België waar weinig mensen van op de hoogte zijn.’