Dit recept is vooral een voorbeeld: kijk eens wat je allemaal kunt maken van een potje hummus + wat je in huis hebt!

Maaltijd voor 2 personen, hapje voor 4:

• 200 g hummus

• 3 pitabroodjes

• 2 eieren

• 2 flinke wortelen, geschild

• Halve komkommer, geschild en ontdaan van de zaadlijsten

• Handvol lavasblaadjes, gesnipperd (kun je vervangen door andere verse kruiden)

• Smakelijke olijfolie, citroen, peper, zout

• Lekkere extra’s: radijsjes, granaatappelpitten, kerstomaatjes, salade van rode biet

1. Strijk de hummus uit over een mooi groot bord, zodat hij op kamertemperatuur kan komen terwijl je de andere ingrediënten klaarmaakt. Besprenkel zuinig met olijfolie en citroensap.

2. Verwarm de oven voor tot 200°C. Snijd de pitabroodjes in punten. Bestrijk een bakplaat met olie, verdeel er de pitapunten over en schep ze losjes om, zodat er aan alle kanten wat olie komt te zitten. Bak ze goudbruin en krokant in de oven, in ongeveer 10 minuten. Strooi er peper en zout over.

3. Kook intussen de eieren ongeveer 8 minuten, zodat ze net gestold zijn. Laat ze afkoelen in koud water en snijd ze in kwarten.

4. Snijd de komkommer en de wortelen in blokjes van enkele millimeters.

5. Strooi de groenteblokjes en de lavas royaal over de hummus. Leg er de eieren bij. Serveer met de pitapunten, om te dippen.

Een recept en foto van Dorien Knockaert