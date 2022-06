Moeder en stiefvader krijgen celstraf na zelfdoding 13-jarige jongen

De correctionele rechtbank in Brussel heeft vrijdag de strafmaat bepaald voor Gaëlle F. (49) en Kurt D.W. (52). De 13-jarige zoon van F. stapte begin 2019 uit het leven, volgens de burgerlijke partij was dat het gevolg van de pesterijen die hij van het koppel moest verduren. Dat is echter niet bewezen geacht. De moeder van de jongen krijgt wel twee jaar effectieve celstraf opgelegd voor fysieke en mentale mishandeling, de stiefvader 18 maanden voor betrokkenheid.

Alexander stapte eind januari 2019 uit het leven. Hij was het kind van Catherine L. en Gaëlle F. Die laatste was de biologische moeder van Alexander, haar partner Catherine adopteerde hem. Zijn adoptiemoeder – die ondertussen geen koppel meer vormt met F. – stelde zich na de dood van Alexander burgerlijke partij, volgens haar was het duidelijk dat hij de dood was ingejaagd door zijn biologische moeder en haar nieuwe partner Kurt D.W.

Verslagen van het CLB meldden dat er regelmatig verwondingen werden vastgesteld bij Alexander. Er werd ook melding gemaakt van fysieke mishandeling en emotionele chantage. De zorgcoördinator op school stelde meermaals vast dat F. zeer agressief optrad tegen de jongen, en ook andere getuigen, waaronder familieleden en een poetsvrouw, verklaarden dat de jongen mishandeld werd. F. en haar partner wisselden ook een resem denigrerende berichten over de jongen uit.

Vrijdag besliste de correctionele rechtbank in Brussel dat F. een effectieve celstraf krijgt opgelegd van twee jaar voor de fysieke en mentale mishandeling van Alexander. Stiefvader Kurt D.W. werd vrijgesproken van slagen en verwondingen, maar staat ook voor een celstraf van 18 maanden wegens betrokkenheid.

Adoptiemoeder opgelucht

De advocaat van de burgerlijke partij laat weten dat de adoptiemoeder opgelucht is. ‘Opgelucht dat beide partijen veroordeeld zijn, het leed van Alexander is hiermee erkend’, klinkt het. De advocaat van de verdediging gaat ‘hoogstwaarschijnlijk’ in beroep tegen de beslissing van de rechter.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.