Twitter test lange berichten

Twitter overweegt een van de meest ingrijpende veranderingen in zijn zestienjarige bestaan: de mogelijkheid om berichten tot 2.500 tekens lang te posten. Die wijziging komt er op een merkwaardig moment in de geschiedenis van het bedrijf.

Voorlopig is het nog maar een test. Een beperkt aantal gebruikers heeft de extra optie gekregen om in plaats van een tweet een ‘note’ te schrijven. De notes kunnen naast tekst ook foto’s, video’s en zelfs tweets bevatten, en ze kunnen zoals tweets worden geretweet en geliket.

Twitter beperkte de lengte van tweets jarenlang tot 140 tekens. Pas in 2017 werd dat verdubbeld tot 280 tekens. Gebruikers hadden al jaren zelf manieren gevonden om die beperking te omzeilen, bijvoorbeeld door screenshots van langere teksten als foto te posten of door te linken naar andere websites zoals Medium. Een andere veelgebruikte optie was om een boodschap op te hakken in een dozijn of meer individuele tweets. Geen enkele van die opties leverde echter een vlot leesbare tekst op.

Agrawal vs. Musk

Ceo Parag Agrawal, die eind vorig jaar de plaats innam van oprichter Jack Dorsey, staat onder grote druk van aandeelhouders om het aantal gebruikers en de inkomsten van het bedrijf op te krikken. Een eigen, ingebouwde vorm van langere berichten kan de leesbaarheid van het platform verhogen, wat Twitter aantrekkelijker kan maken voor het brede publiek. Het sluit ook aan bij de plannen van het bedrijf om uit te groeien tot een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven.

Maar intussen onderhandelt Twitter met Elon Musk over een mogelijke overname van het bedrijf. Musk heeft al te verstaan gegeven, dat hij Agrawal niet zal aanhouden als ceo. Mogelijk zal Musk zelf een poosje die titel voeren. Musk heeft de voorbije maanden via zijn eigen tweets overduidelijk gemaakt dat hij niet te spreken is over de manier waarop het bedrijf de afgelopen jaren is geleid. Maar op dit moment stuurt de miljardair dubbelzinnige signalen uit over zijn intenties. Hij argumenteert dat Twitter onvoldoende transparant is over het werkelijke aantal ‘bots’ (geautomatiseerde accounts), mogelijk in een poging om de overnameprijs te kunnen verlagen. Vorige week had Musk het over zijn plannen met het personeel van Twitter, maar concrete voorstellen opperde hij daarbij amper.

Agrawal, jarenlang de protegé van Dorsey, lijkt voorlopig niet van plan zich door de manoeuvres van Musk te laten intimideren. Hij heeft de structuur van het bedrijf al ingrijpend gewijzigd en heel wat managers opzijgezet, en lijkt vastbesloten de komende maanden zijn eigen koers te varen.

Traag

Zelf de deur openzetten naar langere berichten, is iets wat Twitter jarenlang heeft vermeden, terwijl rivaal Facebook de lengte van posts heeft opgedreven tot 63.000 tekens.

Twitter heeft trouwens in de zestien jaar sinds de app werd gelanceerd, opvallend weinig grote veranderingen doorgevoerd. Zeker in vergelijking met andere sociale media als Facebook en Instagram. Oprichter Jack Dorsey werd vaak besluiteloosheid verweten. Twitter kon altijd rekenen op ruim 200 miljoen trouwe gebruikers, maar slaagde er nooit in dat aantal significant op te drijven.

De jongste jaren had Dorsey wel geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden zoals de op Snapchat- en Instagram-verhalen geïnpireerde ‘fleets’, en met audioconferenties, de Twitter Spaces. Fleets werden in augustus vorig jaar weer afgevoerd, Twitter Spaces lijkt iets meer succes te hebben.