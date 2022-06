Podcast | Hoe overleef je de zomer? Met deze cultuurtips

De zomer is nu echt begonnen. Temperaturen boven de 25°, meer terrasjes dan stoep in de steden en elk weekend een overdaad aan festivals. Maar waar moet je nu zijn? Of wat als je helemaal geen zin hebt in drukte en net even wil ontsnappen? De cultuurredactie weet raad en schotelt je de beste cultuurtips voor deze zomer voor.





Het festival waar ze reikhalzend naar uitkijken of het evenement dat je niet wil missen. De beste films en series voor de regenachtige zomerdagen, binge-waardige podcasts en fenomenale albums voor in de auto onderweg naar je vakantiebestemming of het spannendste boek voor naast het zwembad. Voor elk wat wils dus!

