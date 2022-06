Jambon verhoogt subsidies met 25 miljoen, Toneelhuis en Z33 gered

Alle kunstenorganisaties die positief scoorden, ook die ‘buiten budget’, worden opgevist door de Vlaamse Regering. Ook negen organisaties die negatief scoorden, waaronder Toneelhuis, Needcompany en Z33, worden opgevist.

De komende vijf jaar zal jaarlijks zo’ 178,5 miljoen euro uitgetrokken worden voor structurele werkingssubsidies in het kader van het Vlaamse Kunstendecreet. In totaal ontvangen 7 kunstinstellingen, 4 organisaties met specifieke opdrachten en 225 kunstenorganisaties ondersteuning. Dat is zo’n 25,3 miljoen euro, ofwel 16,53 %, meer dan er in 2022 werd uitgegeven binnen het Kunstendecreet, namelijk 153 miljoen euro. In totaal worden 19 organisaties meer gesubsidieerd voor de periode 2023-2027 dan de voorbije jaren.

Alle organisaties die een positieve beoordeling ‘buiten budget’ worden opgevist, waaronder jeugdtheater Kopergietery, kunstencentrum Kaaitheater en theatergezelschap De Roovers. In totaal gaat het om 17 organisaties.

Negen organisaties die volgens de Vlaamse Regering op een bijzondere manier bijdragen aan onze rijke Vlaamse Cultuur, maar die door de beoordelingscommissies negatief geadviseerd werden, worden toch nog ondersteund. Zo krijgen het grootste stadstheater van Vlaanderen Toneelhuis, het hedendaags klassieke muziek ensemble Ictus, het innovatieve klassieke muziekensemble Casco Phil, het internationaal gelauwerde Needcompany en het Limburgse Z33 tot 2027 subsidies. Ook ’t Ey wordt als één van de weinig folkpresentatieplekken in Vlaanderen ondersteund, net als het Ensemble Terra Nova dat zich focust op het onbekende Vlaams Muzikaal Erfgoed uit de 18de en 19de eeuw.

‘Aan deze beslissing gaat een lang traject van intensieve dialoog, beoordelingsprocedure en politieke afstemming vooraf’, aldus Minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). ‘Ik ben overtuigd dat we met deze beslissing een breed en een evenwichtig pakket aan organisaties en instellingen de nodige ruimte geven om ons Vlaams Culturele landschap nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Ons cultureel weefsel bepaalt mee de kwaliteit van onze samenleving en verdient onze steun.’

De Vlaamse regering hield ook rekening met de sterk groeiende inflatie sinds het moment van indiening van de aanvragen. Alle subsidiebedragen werden daarom naar boven bijgesteld.

Van de 22 kandidaturen zal de Vlaamse Regering met 16 organisaties een beheersovereenkomst afsluiten, waardoor ze voor tien in plaats van vijf jaar subsidies ontvangen. Het gaat om de drie jeugdtheaters Bronks, Het Paleis en Kopergietery, kunstencentra Campo, Kaaitheater, Kaap, Buda, De Studio, Stuk en Nona, muziekcentra De Bijloke en Musica, centrum voor hedendaagse kunst Wiels, dansgezelschap Rosas en de stadstheaters KVS en NTGent. Toneelhuis, het derde stadstheater dat na een eerdere negatieve beoordeling alsnog werd opgevist, ontvangt slechts subsidies voor vijf jaar.