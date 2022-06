127 Ryanair-vluchten geschrapt in Charleroi door staking

Zowel op Zaventem als in Charleroi wordt de komende dagen gestaakt door het luchtvaartpersoneel. In Charleroi is de impact het grootst.

In Zaventem staken luchtvaartmaatschappijen Ryanair en Brussels Airlines. ‘Bij Ryanair gaan vandaag tien van de 34 vluchten niet door. Vijf daarvan zijn vertrekkende vluchten. De komende dagen zal steeds ongeveer een derde van de Ryanair-vluchten geannuleerd worden’, zegt een woordvoerster van Brussels Airport.

‘Bij Brussels Airlines gaat het om 60 procent van de vluchten. Dat is goed voor 315 vluchten. Al wordt niet 60 procent van de reizigers getroffen. Op andere vluchten werd de capaciteit verhoogd en ook binnen de Lufthansa-groep zijn er alternatieven. Zo’n 20 tot 25 procent van de passagiers zou hinder ondervinden.’ Er heerst geen chaos op de luchthaven omdat passagiers op voorhand goed werden ingelicht. De vakbonden lieten zich enkel opmerken door flyers uit te delen in de vertrekhal.

Charleroi

Op de luchthaven van Charleroi zullen de komende dagen 127 vluchten geannuleerd worden. Dat is goed voor zo’n 36 procent van alle Ryanair-vluchten op de Waalse luchthaven, weet Le Soir. Net zoals in Brussel is er geen chaos, maar is het in de luchthaven gewoon kalmer.

Elders in Europa zijn er ook stakingen bij het cabinepersoneel. Zo staakt Ryanair vandaag ook in Spanje en Portugal. Op verschillende Europese luchthavens heerst sociale onrust op de vooravond van de vakantieperiode. Gisteren werd duidelijk dat er ook bij British Airlines stakingen komen.