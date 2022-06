We worden vaker in snelheid gepakt sinds de pandemie

Het aantal snelheidsovertredingen is in 2021 bijna 15% gestegen. Dat blijk uit de nationale verkeersstatistieken.

Sinds de coronapandemie rijden we te vaak te snel, zo blijkt uit de nationale verkeersstatistieken. In 2021 is het aantal snelheidsovertredingen met zo’n 15% toegenomen ten opzichte van het jaar voordien. Maar liefst 4.659 808 snelheidsduivels werden geverbaliseerd. De forse stijging is onder meer te verklaren door enkele logistieke ingrepen. Zo zijn er heel wat nieuwe trajectcontrole toestellen in gebruik en is de personeelscapaciteit in de gewestelijke verwerkingscentra van de Federale Politie fors uitgebreid. Dat laatste is belangrijk omdat de cameraregistraties sneller verwerkt worden. Bovendien doen ook lokale politiezones steeds vaker beroep op die centra.

Meer drugs, minder alcohol

Toch werden bestuurders ook vaker op heterdaad betrapt op andere verkeersinbreuken. Ondanks de doorgedreven sensibilisering vonden ruim 115.000 automobilisten het moeilijk om de gsm links te laten liggen tijdens het rijden. Daarnaast werden er iets meer dan 13.000 processen-verbaal uitgeschreven voor rijden onder invloed van drugs, ten opzichte van zo’n 10.000 in het jaar voordien. Die toename is wellicht een gevolg van de vereenvoudigde opsporing in de vorm van een speekseltest en het feit dat parketten systematisch een speekseltest vragen na een ongeval.

• Een op vier Belgen sms’t achter het stuur



De cijfers voor alcoholintoxicatie kenden lagen in met 36.000 inbreuken, hoger dan de 31.000 vaststellingen in 2020 maar lager dan ruim 52.000 vaststellingen in 2019. De opeenvolgende lockdowns met nachtklokken en vroege sluitingsuren enerzijds en de opschorting van grootscheepse controles anderzijds, zouden de dalende alcoholovertredingen kunnen verklaren.

Ruimte voor verbetering

Koen Ricour, directeur van de Federale Wegpolitie, ziet vooralsnog weinig reden tot feestvreugde. ‘Iedereen moet goed beseffen dat verkeersveiligheid een zaak is van ons allen en dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij nemen de onze als ordehandhavers en spannen ons in om de verkeersveiligheid te garanderen. Er is bij de Belgische bestuurders nog steeds veel ruimte voor verbetering wanneer het gaat om de naleving van de verkeersregels en ik vraag hen met aandrang om deze regels serieus te nemen.’