Wisselvallig weer zet ons land in code geel, hier valt de meeste neerslag

Over heel het land is er kans op lokale, felle buien met veel water op korte tijd. Daarom geldt overal code geel. Code oranje is nog niet aan de orde, zegt weerman Frank Deboosere.

‘Vrijdag wordt code geel afgekondigd voor het hele land: er komt uiterst onstabiel weer op ons af’, zegt weerman Frank Deboosere. ‘In de loop van de dag zien we lokaal felle buien met veel water op korte tijd. In één uur kan er zo’n 20 à 40 liter per vierkante meter vallen. Die felle regen kan ook gepaard gaan met hagel en rukwinden.’ In Hoog-België en aan zee wordt het tot 20 graden, in de Kempen stijgen de temperaturen tot 25 graden.

Een onweer zorgde ’s ochtends voor wateroverlast in Kortrijk en Lier. Later trekken de onweerswolken richting het noorden en het centrum van het land.

Weekend

De buien doven vrijdagavond en -nacht uit. Het wordt dan overal droog met brede opklaringen. ‘Maar ook zaterdag passeert een regenzone over ons land van west naar oost. Wel in mindere mate dan de onweersbuien die vrijdag voorspeld worden’, zegt Deboosere. De maxima liggen tussen 20 en 24 of 25 graden. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag is er kans op veel neerslag.

Zondagochtend is er nog een laatste bui mogelijk in het oosten en het noordoosten van het land, terwijl het elders droog is met opklaringen. In de loop van de namiddag en avond zorgt een nieuwe storing voor veel bewolking met regen of onweersbuien, voornamelijk in het oosten van het land. In het westen, en waarschijnlijk ook in het centrum, blijft het droog met enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 17 graden in de Ardennen en 22 of 23 graden in de Kempen.