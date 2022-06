Een fragment waarin Volodimir Zelenski, in de huid van Vassili Goloborodko, met Angela Merkel belt over Oekraïens lidmaatschap van de EU wordt via sociale media opgerakeld. De opvallende beelden (zie hierboven) komen uit de serie Dienaar van het volk, waarbij Zelenski nog lang voor zijn politieke carrière de president van Oekraïne speelt.

‘Goeiedag meneer Goloborodko, kan ik u doorverbinden met Angela Merkel?’ Zo begint het fragment waarin acteur Zelenski te horen krijgt dat zijn land Oekraïne lid wordt van de Europese Unie. Het gaat echter over een misverstand. De voormalige Duitse bondskanselier is verkeerd verbonden: ze moest Montenegro aan de lijn hebben.

‘Ah, feliciteer hen maar’, reageert de toen nog fictieve president na een vreugdedansje. De Europese hymne op de achtergrond kwijnt intussen weg.

Een opvallend fragment, zeker na het nieuws van donderdag. De Europese leiders zetten donderdag het licht op groen voor het Oekraïense kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie. Dat in de reeks uit 2015 zo werd gespot met EU-toetreding, zet de historische waarde van deze beslissing extra in de verf.

Let wel: in het filmfragment gaat het om effectief lidmaatschap van de EU. Daar is Oekraïne, zelfs na de beslissing van gisteren, nog lang niet aan toe.