‘Geen strafbare feiten’ bij gebrekkige opvang asielzoekers

In navolging van meer dan duizend veroordelingen begon het Brusselse parket een opsporingsonderzoek naar ambtenaren van Fedasil, die volgens de arbeidsrechtbank ‘doelbewust’ geen opvang zouden toekennen aan asielzoekers. Het parket besluit dat er geen sprake is van een misdrijf.

De asielcentra in ons land, waarin mensen opvang moeten krijgen in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag, zitten nu al maanden propvol. Daardoor slaagt Fedasil er niet in om elke asielzoeker meteen na zijn registratie een opvangplaats aan te bieden – wat nochtans wettelijk verplicht is. Sinds begin dit jaar werd het overheidsagentschap daarvoor al meer dan 1.000 keer veroordeeld (DS 14 juni).

Begin deze maand ging de Brusselse arbeidsrechtbank, die al die veroordelingen uitsprak, plots een forse stap verder. Ze maakte bij het Brusselse parket melding van mogelijk strafbare feiten. Uit de honderden beslissingen die dit jaar al werden genomen, bleek volgens de rechtbank immers dat ­Fedasil ‘een doelbewuste, gecoördineerde en aanhoudende praktijk’ hanteert, die ‘erin bestaat om geen recht op opvang toe te kennen aan asielzoekers die er duidelijk recht op hebben’. Die praktijk ‘lijkt gewenst, overwogen en georganiseerd’ door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V), schrijft de rechtbank sindsdien in nagenoeg elk van haar beslissingen.

• Ruim 20.000 mensen wachten op beslissing over asielaanvraag

In de nasleep van die melding en de berichten daarover in de media, opende het Brusselse parket een ‘opsporingsonderzoek tegen onbekenden’, waarin het naging of ambtenaren van Fedasil strafbare feiten begingen. Dat onderzoek werd vrijdag afgesloten, laat het parket in een persbericht weten. ‘Na juridische analyse, en na overleg met de procureur-generaal van Brussel wat de bevoegde staatssecretaris betreft, werd dit afgehandeld zonder strafvervolging wegens geen misdrijf’, zegt Tim De Wolf, procureur des Konings in Brussel. ‘Er is dus geen sprake van strafbare feiten.’

Intussen blijven de veroordelingen van Fedasil zich wel opstapelen, en neemt het risico dag na dag toe dat het agentschap vele duizenden euro’s aan dwangsommen moet uitbetalen aan asielzoekers zonder opvang. (DS 23 juni).