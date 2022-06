Peuters zijn coronakilo’s kwijt: overgewicht op niveau van voor pandemie, maar dat is slechts deels goed nieuws

Uit de statistieken van Kind en Gezin blijkt dat vorig jaar minder Vlaamse peuters met overgewicht kampten dan in het coronajaar 2020. Bijna een op tien tweejarigen heeft echter nog altijd een hoog BMI.

Peuters kunnen opnieuw in alle vrijheid spelen en bewegen in plaats van in volle lockdown opgesloten te zitten tussen vier muren. De koeken die werden gegeven om het kind stil te houden tijdens een Zoom-meeting van de telewerkende ouder, blijven nu in de voorraadkast, gewoon omdat zoon- of dochterlief opnieuw naar de crèche kan en de ouders op de werkvloer worden verwacht.

‘We hebben geen kwalitatieve data, maar we vermoeden dat de impact van corona op het BMI van een peuter in 2021 waarschijnlijk veel minder groot was dan het jaar ervoor’, zegt Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur van het agentschap Opgroeien.

En dat toont de evolutie van het BMI van onze Vlaamse peuters ook aan. ‘In 2021 kennen we alleszins een opvallende daling in de overgewichtcurve van peuters van twee jaar oud in vergelijking met de piek in coronajaar 2020: van 11,4 procent Vlaamse peuters met een hoog BMI naar 9,7 procent. Dat is een percentage vergelijkbaar met de cijfers die ze bij Kind en Gezin noteerden vóór corona.’ Hoe later op het jaar 2019 de peuters zijn geboren, hoe minder impact corona had op hun gewicht. Er zijn ook regionale verschillen: in Antwerpen hebben 11,1 procent peuters overgewicht, in West-Vlaanderen maar 7,6 procent.

Nog altijd 1 op 10

Het aandeel peuters met een laag BMI bleef constant en het aandeel tweejarigen met normaal gewicht nam opnieuw toe tot 89,6 procent. Dat is goed nieuws. Toch deels. Want bijna een op tien kleuters heeft nog altijd een hoog BMI. ‘We moeten zeer zeker blijven inzetten op gezonde voeding en beweging’, zegt Liesbet Vergauwen, adviserend arts bij Opgroeien.

Bij het agentschap Opgroeien zien ze het percentage peuters met overgewicht dalen, andere vaststellingen die al jaren gelden, blijven echter onveranderd. Zo zijn er meer meisjes met overgewicht, hebben peuters met een moeder van niet-Belgische origine meer kans op overgewicht en speelt ook kansarmoede een negatieve rol bij overgewicht.