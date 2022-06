Conservatieven verliezen opnieuw twee zetels in Lagerhuis

De conservatieve partij van premier Boris Johnson incasseert nogmaals zetelverlies bij verkiezingen. Labour snoepte een zetel af in Wakefield, Lib Dem deed hetzelfde in Honiton.

Labour verovert daarmee een zetel terug die tot in 2019 in socialistische handen was. Lib Dem weet dan weer een zetel te bemachtigen die al meer dan een eeuw steevast naar de conservatieven ging. De verkiezingen kwamen er nadat twee conservatieve parlementsleden moesten opstappen. De ene werd veroordeeld voor een aanranding van een 15-jarige jongen, de andere bekeek porno in het Lagerhuis.

Bij de conservatieven komt het verlies aan twee oppositiepartijen hard aan. Nog voor de meeste Britten ontwaakten, gaf partijvoorzitter Oliver Dowden zijn ontslagbrief af. ‘Ik moet verantwoordelijkheid nemen’, zo schreef hij. Dowden staat bekend als een vertrouweling van Johnson.

Partygate

Labour-leider Keir Starmer wijt het zetelverlies van de conservatieven aan Partygate, het schandaal waarbij Johnson een reeks feestjes gaf en de coronamaatregelen negeerde. Onlangs overleefde Johnson nipt een stemming over zijn positie binnen zijn eigen partij.

Bij veel Engelsen blijft het zwaar op de maag liggen dat hun premier onvoldoende zijn verantwoordelijkheid neemt. Waarderingscijfers zijn dramatisch. Uit een bevraging begin juni bleek dat 69 procent van de Britten vinden dat hun premier het slecht doet. 24 procent vond dat hij goed bezig was.

Brexit loont niet

Bovendien bevalt de brexit veel Britten niet. Die lijkt economisch steeds meer een lege doos – wat veel arbeiderswijken opnieuw naar Labour duwt. De ongelijkheid en criminaliteit in het land stijgen. Een extra schandaal waarbij een kritisch artikel over de voormalige minister van Buitenlandse Zaken verdween van een krantensite na ‘contact’ met de regering, doet het wantrouwen in de premier almaar toenemen.

Het verlies van nog eens twee conservatieve zitjes zal de druk op Johnson – zowel intern als extern – alleen maar verhogen.