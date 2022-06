Opklaringen wisselen vrijdag af met wolkenvelden en buien. Er is kans op felle buien, met veel neerslag, onweer en hagel, en windstoten tussen de 50 en 60 km/uur.

In Hoog-België en aan zee wordt het tot 20 graden, in de Kempen tot 25 graden. Dat voorspelt het KMI. Voor heel het land is voor vrijdag de hele dag code geel afgekondigd voor onweer. Enkel in West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen geldt die code pas vanaf ongeveer 11 uur.

De buien doven vrijdagavond en -nacht uit. Het wordt dan overal droog met brede opklaringen. In het tweede deel van de nacht wordt het in de westelijke helft van het land wisselend tot zwaarbewolkt. De minima liggen dan tussen 12 en 16 graden.

Zaterdag wordt het vanaf het westen zwaarbewolkt met perioden van regen en buien. De maxima liggen tussen 20 en 24 of 25 graden. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag is er kans op veel neerslag.

Zondagochtend is er nog een laatste bui mogelijk in het oosten en het noordoosten van het land, terwijl het elders al droog is met opklaringen. In de loop van de namiddag en avond zorgt een nieuwe golvende storing voor veel bewolking met regen of onweersbuien, voornamelijk in het oosten van het land. In het westen, en waarschijnlijk ook in het centrum, blijft het droog met enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 17 graden in de Ardennen en 22 of 23 graden in de Kempen.

Ook op maandag bepaalt de golvende storing ons weerbeeld. Waarschijnlijk blijft het overwegend bewolkt met kans op regen of buien in de oostelijke landshelft. In het westen is het meestal droog met meer opklaringen. Maxima van 19 tot 24 graden.