Politiechef Uvalde met betaald verlof gestuurd

De politiechef van het schooldistrict Uvalde, in de Amerikaanse staat Texas, is met betaald verlof gestuurd. Aanleiding voor het verlof is de ‘aanblijvende onduidelijkheid’ over het handelen van de politie bij de massale schietpartij op een lokale basisschool, bijna een maand geleden.

Dat heeft het schoolbestuur woensdag (lokale tijd) bekendgemaakt. Bij de schietpartij kwamen negentien kinderen en twee leerkrachten om het leven.

Het duurde ruim een uur en een kwartier voordat de 18-jarige schutter werd overmeesterd, terwijl er drie minuten nadat de eerste schoten werden gelost al meerdere agenten bij de school waren. De aanwezige agenten zouden volgens de politiechef niet voldoende en te lichte wapens gehad hebben om de schutter eerder te overmeesteren.

Ook zou het klaslokaal waar de schutter zich bevond op slot gezeten hebben. Uit vrijgegeven videobeelden blijkt echter dat er agenten met automatische wapens en kogelwerende vesten aanwezig waren en dat er nooit gekeken is of het betreffende klaslokaal op slot zat.

Op de terughoudendheid van de politie om in te grijpen, kwam veel kritiek. Naar het incident lopen verschillende onderzoeken, onder meer over het handelen van de nu met verlof gestuurde politiechef. Als er eerder ingegrepen was, hadden de levens van meerdere slachtoffers mogelijk gered kunnen worden, denken critici.