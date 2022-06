Amerikaanse staten mogen het recht om in het openbaar gewapend rond te lopen niet beperken, zegt het Supreme Court. Een dreun voor wie hoopte op veiligere straten.

Meer dan een eeuw oud is de wet van de staat New York, die zegt dat wie een vergunning aanvraagt om een vuurwapen te dragen in het openbaar, daarvoor een ‘gegronde reden’ moet opgeven.

Net nu na de recentste ...