Belgian Lions 3x3 direct naar kwartfinales dankzij groepswinst op WK in Antwerpen

Belgian Lions 3x3 sluiten groepsfase op WK in Antwerpen af met 21-18 zege tegen Oostenrijk.

De Belgian Lions 3x3 hebben donderdagavond op het WK in Antwerpen ook hun vierde en tevens laatste groepswedstrijd gewonnen. Deze keer waren ze op de Groenplaats met 21-18 te sterk voor Oostenrijk.

Het was een wedstrijd die enkel nog goed was voor de statistieken, want in de vooravond verloren de Oostenrijkers van Slovenië, waardoor de Belgian Lions 3x3 al voor de slotwedstrijd zeker waren van groepswinst en een stek in de kwartfinales. In die kwartfinales nemen ze het op tegen de winnaar van het duel tussen de nummer twee uit groep B en de nummer drie uit groep C.

Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor die kwartfinales. De nummers twee en drie moeten nog in de achtste finales aan de bak. De achtste- en kwartfinales worden zaterdag gespeeld. Zondag volgen de halve finales en de wedstrijden om brons en goud. De vrouwen spelen hun finale om 20u55, de mannen om 21u30.

Eerder op dit WK wonnen Nick Celis, Thibaut Vervoort, Maxime Depuydt en Bryan De Valck reeds van de titelverdediger uit de Verenigde Staten, Slovenië en Egypte.

Ook het vrouwenteam, de Belgian Cats 3x3 zijn na groepszeges tegen Mongolië en Egypte, en het forfait van de Dominicaanse Republiek eveneens zeker van de tweede ronde. Zij bikkelen vrijdag nog met Polen om de groepswinst.