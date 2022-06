Wickmayer kwalificeert zich voor hoofdtabel op Wimbledon

Amper vier maanden na haar comeback staat tennismoeder Yanina Wickmayer op de hoofdtabel van Wimbledon. De 32-jarige Belgische knokte zich donderdag via de laatste van drie voorrondes naar haar eerste grandslamtoernooi sinds de US Open 2020.

Yanina Wickmayer laste in oktober 2020 een break in vanwege haar zwangerschap. Anderhalf jaar later – ze werd intussen mama van een dochtertje Luana Daniëlla – keerde de voormalige nummer 12 van de wereld begin februari van dit jaar terug op het tenniscourt. Die comeback was van korte duur, want Wickmayer liep een coronabesmetting op. Ze sloeg het gravelseizoen over en pikte de draad in mei met wisselend succes opnieuw op.

In de kwalificaties van Wimbledon kwam Wickmayer meteen onder stoom. Onze landgenote rekende in de eerste twee kwalificatierondes telkens in twee sets af met de veel hoger geplaatste opponenten en ook de laatste horde werd donderdag vol overtuiging genomen. Wickmayer (WTA 604) nam in twee sets de maat van de Zuid-Koreaanse Su Jeong Jang (WTA 158): 6-1 en 6-4. Voor Wickmayer wordt het de dertiende deelname aan de grasgrandslam. Voor haar zwangerschapsverlof was ze er van 2008 tot 2019 onafgebroken bij. In 2011 schopte ze het tot de 1/8ste finales.

Elise Mertens (WTA 30), Alison Van Uytvanck (WTA 46), Maryna Zanevska (WTA 68) en Greet Minnen (WTA 89) waren al zeker van hun plaats op de hoofdtabel, net als de afscheidnemende Kirsten Flipkens (WTA 257), die gebruikmaakt van een beschermde ranking.