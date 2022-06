Lufthansa schrapt meer dan 3.000 vluchten deze zomer

De Duitse luchtvaartmaatschappij moet tijdens de zomer nog meer vluchten schrappen. In totaal worden er meer dan 3.000 vluchten geannuleerd, zo heeft Lufthansa donderdag bekendgemaakt.

De maatschappij had eerder al aangekondigd 900 vluchten te schrappen van en naar de hubs in Frankfurt en München op vrijdagen en tijdens de weekends in juli. Daar komen nu nog eens 2.200 vluchten bij, ook op andere dagen. Het gaat meestal om vluchten binnen Europa. In welke mate het gaat over vluchten van en naar België, is momenteel niet duidelijk.

Lufthansa verwijst onder meer naar een gebrek aan personeel - zowel in eigen huis als bij dienstverleners op de luchthaven. Daarnaast spelen ook stakingen in de luchtvaartsector en de zomerse opstoot van het coronavirus een rol, klinkt het.

Ook andere maatschappijen van de Lufthansa-groep, zoals Swiss Air Lines en Eurowings, schrapten al in hun zomerse aanbod. Ook Brussels Airlines deed dat en annuleerde 148 vluchten.

Maar bij Brussels Airlines gaat het niet om een personeelstekort, zo benadrukte de maatschappij. Het is een beslissing die de werkdruk voor het personeel moet verlagen. Die ingreep was niet voldoende om een staking tegen te houden: donderdag begon er een driedaagse staking bij de maatschappij.

Veel luchtvaartmaatschappijen en luchthavens in Europa, die tijdens de coronacrisis vaak werknemers lieten vertrekken, hebben moeite om snel genoeg nieuwe mensen te vinden nu het vliegverkeer herstelt.