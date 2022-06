Van Quickenborne: ‘Orde der Artsen was op de hoogte van feiten Zedelgemse kinderarts’

Vier dagen voor de arrestatie van de West-Vlaamse kinderarts die verdacht wordt van het bezit van kinderporno en voyeurisme, werd de Orde der Artsen ingelicht over de feiten. Dat zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Hij spreekt daarmee eerdere verklaringen van de Orde tegen.

‘Het parket heeft de Orde ingelicht, nog voor de arrestatie, zodat ze zou kunnen doen wat ze zou moeten doen’, antwoordde de minister vandaag op een vraag in de Kamer. Dat de Orde der Artsen daarna geen stappen ondernam, valt hem niet te verwijten, meent hij. ‘Justitie heeft haar werk gedaan en zal het onderzoek verder voeren.’ Hij betreurt de situatie. ‘Ik verwacht dat de Orde der Artsen slachtoffers beschermt’, beklemtoonde Van Quickenborne.

Daarmee gaat de minister in tegen de verklaringen van de Orde. In een interview met deze krant zegt ondervoorzitter Michel Deneyer dat hij het nieuws over de arrestatie van de Zedelgemse pediater dinsdag via de pers vernam. Dat er een huiszoeking bij de man plaatsvond, noemt de ondervoorzitter niet uniek. ‘Wij zijn betrokken bij meer dan honderd huiszoekingen per jaar.’

Kinderarts Jan D.V. werd begin vorige week opgepakt voor voyeurisme en het bezit van beelden van kindermisbruik. Hij zou ook patiëntjes hebben gefilmd. Van fysiek seksueel misbruik van minderjarigen heeft het parket geen aanwijzingen.