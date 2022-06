Belgian Lions kloppen titelverdediger VS op WK 3x3 basketbal

De Belgian Lions hebben hun derde wedstrijd op het WK 3x3 basketbal in Antwerpen met 20-18 gewonnen van de Verenigde Staten, na één verlenging. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plaats in de achtste finales.

Later donderdagavond gaan ze in hun slotduel van de groepsfase tegen Oostenrijk vol voor de groepswinst en een rechtstreekse plaats in de kwartfinales.

Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor die kwartfinales. De nummers twee en drie moeten nog in de achtste finales aan de bak. De achtste- en kwartfinales worden zaterdag gespeeld. Zondag volgen de halve finales en de wedstrijden om brons en goud.

Eerder wonnen Nick Celis, Thibaut Vervoort, Maxime Depuydt en Bryan De Valck in deze groepsfase met 21-16 van Slovenië en met 21-12 van Egypte. Met nu reeds drie zeges op de teller, kunnen ze door die twee landen niet meer ingehaald worden en finishen ze dus al zeker in de top drie van de groep.