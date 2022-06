‘Rechtsstaat werkt in twee richtingen’, ook voor IS-vrouwen

Premier Alexander De Croo (Open VLD) kreeg N-VA en Vlaams Belang over zich heen voor de repatriëring van Belgische vrouwen en kinderen uit IS-gebied. Hij maakte in zijn antwoord de vergelijking met criminelen die ons land terugstuurt.

‘Een tweede kans? De slachtoffers krijgen ook geen tweede kans!’ Barbara Pas (Vlaams Belang) pikte in de Kamer direct in op het antwoord van premier Alexander De Croo (Open VLD) op haar vraag over ‘terugkeer van IS-gangsters’ (sic). Door haastwerk bij de diensten van het parlement werd die titel van haar mondelinge vraag letterlijk gecopy-pastet in het overzicht. Het vatte wel meteen de standpunten. Terwijl De Croo sprak over ‘een laatste kans die deze vrouwen met beide handen grijpen om hun leven op te nemen en zich te integreren in de samenleving’. Daarbij had hij het voor alle duidelijkheid over twee vrouwen die vorig jaar teruggehaald werden en intussen op vrije voeten zijn.

Voor de oppositie van N-VA en Vlaams Belang was het één pot nat. Zowel Pas als N-VA-Kamerlid Koen Metsu kanten zich vierkant tegen zowel de vorige als de huidige operatie. ‘Van de vorige zes zijn er twee vrij onder voorwaarden en twee onvoorwaardelijk. Dat noem ik een fiasco, een totale mislukking’, aldus de N-VA’er. Pas wou weten of De Croo werkelijk gelooft dat de vrouwen het gedachtegoed van Islamitische Staat afgezworen hadden. ‘Ze zijn wetens en willens naar daar gegaan, ze moeten de gevolgen dan ook daar maar dragen.’

• Tien jaar na de Syriëstrijders is het risico nog niet geweken in Vilvoorde

‘We doen dit op basis van feiten en analyse van professionelen, niet op basis van emoties en ophitsing’, verdedigde De Croo de regeringsaanpak. ‘Dit gaat om een kans geven aan kinderen van minder dan 12 jaar, in plaats van ze heel hun leven in een gevangenenkamp op te sluiten.’ De repatriëring vanuit Syrië gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag en de vrouwen gingen direct naar de gevangenis. Het jeugdparket ontfermt zich over de kinderen. De Croo citeerde het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD, dat zegt dat de repatriëring de ‘beste garantie biedt’ om de vrouwen goed op te volgen.

De premier verweet de oppositie niet consequent te zijn. Als mensen die hier illegaal zijn strafbare feiten plegen, dan sturen wij hen terug naar hun lang van herkomst. ‘Dat is beleid waar u trouwens zelf achterstaat. Maar als het gaat om onze onderdanen dan wil u plots niet meer. Maar zo gaat het niet. De rechtsstaat werkt in twee richtingen.’ Nederland en Duitsland voeren op dezelfde manier beleid, voegde hij er nog aan toe.

Over de opvolging van de veroordeelde IS-vrouwen benadrukte De Croo dat justitie oordeelt of ze nog een gevaar zijn voor de samenleving en indien niet, ze worden vrijgelaten uit de gevangenis en verder begeleid.