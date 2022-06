Iconisch Gents studentencafé ziet uitbaters opstappen

Na 45 jaar en miljoenen getapte pinten stoppen Rita Van Rijsselberghe (72) en Pottie D’Haens (75) met de ­Salamander. De zaak is een icoon van de Overpoort en het laatste traditionele studentencafé in de bekendste feestboulevard van het land. ‘We begonnen tussen de kruidenier en de bakker, nu zijn we omgeven door dancings. Boenkeboenke.’