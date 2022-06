Topfavoriet Remco Evenepoel pakt eerste driekleur bij de profs op BK tijdrijden

Topfavoriet Remco Evenepoel (22) is Belgisch kampioen tijdrijden bij de profs geworden. In Gavere deed de topper van Quick-Step Alpha Vinyl in 34,8 km 36 seconden beter dan Yves Lampaert. Victor Campenaerts pakte het brons.

Voor Evenepoel is het de eerste Belgische titel bij de profs. Vorig jaar werd hij tweede na ploegmaat Yves Lampaert en in 2019 pakte hij brons na Wout van Aert en diezelfde Lampaert. Het is zijn tiende zege van het seizoen, zijn 32ste in totaal.

Grote afwezige was Wout van Aert, die liever bleef trainen op stage met Jumbo-Visma in Tignes. Van Aert zegde vandaag trouwens ook af voor de wegwedstrijd op zondag in Middelkerke door een kleine blessure aan de knie.

De omloop voor het BK tijdrijden in Gavere (drie lussen van 11,6 km) werd uitgetekend door Thomas De Gendt die, gehinderd door een voetblessure, geen rol van betekenis speelde.