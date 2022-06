Gevaarlijke kruispunten heraanleggen blijft in Brussel een werk van lange adem, zelfs na een ongeval. En dat met almaar meer fietsers in de hoofdstad.

Het IJzerplein in hartje Brussel is berucht. Bij de duizenden automobilisten die er dagelijks in de file staan, en zo mogelijk nog meer bij voetgangers en fietsers die het kruispunt regelmatig trotseren ...