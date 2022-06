In de zaak van de kinderarts Jan D.V. uit Zedelgem ligt de Orde der Artsen onder vuur. Had de vijftiger nog aan de slag mogen zijn?

Begin vorige week is in het West-Vlaamse Zedelgem de kinderarts Jan D.V. opgepakt op verdenking van voyeurisme en van het bezit van beelden van kindermisbruik. Er vonden huiszoekingen plaats in zijn woning ...