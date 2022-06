De Duitse regering heeft de op een na hoogste fase van zijn nationale noodplan voor aardgas in gang gezet. ‘We zitten in een gascrisis’, klinkt het. ‘Gas is vanaf nu een schaars goed.’ In België zijn er volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) nog geen elementen om een noodplan te activeren. De Duitse beslissing joeg de gas- en elektriciteitsprijs donderdag almaar hoger.