Podcast | Oei, de fysica is uitverteld

De fysica maakt zich zorgen want er wordt niets nieuws meer ontdekt. Is dit het einde van de natuurkunde? Voorts hebben we het over de Neanderthalers die slimmer zijn dan we lange tijd dachten. Ze kregen zelfs de prestigieuze Francqui-prijs. En dan is er nog de val van de cryptomunten en een nieuwe poging van Europa om desinformatie op internet aan te pakken.