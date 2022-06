Podcasttips | Met een geweer voor de klas? In Amerika is het de realiteit

Een juf leert in Vice News Reports hoe ze kinderen langs de ‘juiste’ kant moet knuffelen. Aan de andere kant van haar heup hangt namelijk haar pistool. Dan zijn Met z’n allen voor de kinderwagen en Wellicht van geestelijke gezondheidsorganisatie Te Gek!? pedagogisch verantwoorder.

Het wordt een historische week, zo kondigde Zelenski zondagnacht aan. Op een tweedaagse Europese top beslissen de lidstaten dat Oekraïne een kandidaat-lidstaat mag worden. Het echte lidmaatschap is nog niet voor morgen, maar toch is het een opvallende koerswijziging voor Europa. Buitenlandjournalist Bart Beirlant legt uit waarom.

Had je 30.000 euro, wat zou jij dan doen? Jonge twintigers kunnen ervan beginnen te dromen, nadat de Franstalige groenen het ballonnetje opgelaten hebben om alle Belgen voor hun 25ste verjaardag een startkapitaal cadeau te doen. Eindredacteur Shari Dedier, net de 25 voorbij, is niet overtuigd. Economiejournalist Pieter Van Maele vindt nochtans dat er iets voor het voorstel te zeggen valt.

Vice-journalist Jen Kinney volgt een gun training voor leerkrachten. Het levert hallucinant geluidsmateriaal op. Foto: Vice world news

1. Pedagogisch verantwoord in Amerika: met een geweer voor de klas

Telkens wanneer er doden vallen bij een massaschietpartij, maakt een deel van de Amerikanen een –voor Europeanen– onbegrijpelijke bocht: niet minder wapens, maar meer wapens zouden het antwoord moeten zijn op het geweld. ‘Only a good guy with a gun can stop a bad guy with a gun’, klinkt het dan. In het onderwijs leidt die gedachtegang ertoe dat het bewapenen van leerkrachten plots aanvaardbaar beleid wordt.

In de weken na de tragedie in Uvalde, Texas zette gouverneur Mike Dewine van Ohio zijn handtekening onder een wet die gewapende lesgevers toelaat, op voorwaarde dat ze 24 uur gun training hebben gekregen. Maar hoe ziet zo’n training eruit? In de tweede aflevering van een driedelige docu over gewapende lesgevers neemt Vice News reports je mee op zo’n vorming. Wat je te horen krijgt, is werkelijk ijzingwekkend.

Verslaggever Jen Kinney volgt Angie, een goedlachse leerkracht die slaapt met een baseballbat, breekmes, schroevendraaier en hamer onder haar bed. Ze leeft voor het lesgeven, maar hecht ook veel belang aan veiligheid. Daarom wil ze leren omgaan met vuurwapens. ‘Je moet jezelf wel herprogrammeren’, giechelt ze. ‘We zijn echte knuffelaars in de klas, maar dan moet ik er een gewoonte van maken om dat vanaf nu van de juiste kant te doen.’ Kwestie van de kids niet te knuffelen met je pistoolhouder. Ze krijgt schouderklopjes van gun trainer Chris Cerino. Zijn motto? Be polite, be professional, but have a plan to kill everyone you meet. Kortom, a good guy with a gun.

Kunnen we van opvoeden een collectievere aangelegenheid maken? Foto: Daan Borrel

2. Er is een dorp nodig om een kind op te voeden. Waarom doen we het dan zo alleen?

De Nederlandse Daan Borrel is sinds een jaar mama en tot haar eigen verbazing is dat eigenlijk ‘best een individueel gebeuren’. Zo is het in onze cultuur uit den boze om je op straat te moeien met een situatie tussen ouder en kind, of omgekeerd, om een vreemde te vragen om vijf minuutjes op je kind te passen terwijl jij snel een boodschap gaat doen. Toch vraagt Borrel, als ouder en journalist, zich af of er geen manieren zijn om wat vaker samen voor onze kinderen te zorgen.

In de eerste aflevering spreekt ze met futuroloog Roanne van Voorst. Ze nodigde haar uit naar aanleiding van een openhartige bekentenis op Instagram. Een aantal weken na haar bevalling schreef Van Voorst: ‘Ik ben nog steeds mezelf. Gelukkig.’ Ze suste daarmee een angst waar heel wat zwangere vrouwen en jonge moeders mee kampen: de schrik om niet meer te kunnen doen wat je graag doet en volledig samen te vallen met het ouderschap. In de podcast vertelt ze hoe ze toch nog ruimte vindt om te schrijven en antropologisch veldwerk uit te voeren.

Dat is Met z’n allen voor de kinderwagen ten voeten uit. In de gesprekken worden bespiegelingen over de rol van opvoeding in onze samenleving gemakkelijk afgewisseld met anekdotes en tips, uit het leven gegrepen. Als ‘een podcast over feministisch en inclusief ouderschap’ je wat zweverig in de oren klinkt, dan zetten deze ouders je snel weer met de voeten op de grond.

Te Gek!? doorbreekt taboes rond depressie met acht getuigenissen van tien minuten. Foto: Te Gek!?

3. Een depressie, hoe voelt dat?

Te Gek!? zet zich al jaren in voor geestelijke gezondheid via campagnes, documentaires en op het podium. Voeg daar nu ook maar podcasts aan toe. Met acht getuigenissen over depressie maakt de organisatie duidelijk dat er licht aan het einde van de tunnel is.

In één beweging worden ook clichés bij het grof huisvuil gezet. Uitspraken als ‘je hebt toch een mooi huis en een toffe auto voor de deur’ helpen depressieve mensen geen stap vooruit. Dirk, die op zijn 60ste te kampen kreeg met een burn-out, vertelt dan weer over de schaamte om als een profiteur over te komen.

