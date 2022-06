AG2R naar de Tour zonder Greg Van Avermaet

Geen Greg Van Avermaet in de Ronde van Frankrijk deze zomer. De Belg zit niet bij het achttal waarmee AG2R Citroën Team naar le grand départ trekt. ‘Het was een moeilijke keuze, maar ook een sportieve’, liet ploegleider Vincent Lavenu weten tijdens de persconferentie. Stan Dewulf en Oliver Naesen zitten wel in de selectie.

‘Hij is een grote coureur met een groot palmares’, liet ploegleider Vincent Lavenu zich ontvallen over Greg Van Avermaet tijdens de persbabbel waarin hij de Tourselectie bekendmaakte. ‘Maar we hebben besloten dat Greg niet meegaat naar de Ronde van Frankrijk. En dat was geen makkelijke keuze.’

Lavenu benadrukt dat het gaat om een sportieve beslissing. ‘Het wordt een moeilijke, snelle Tour met veel hoogtemeters in het gebergte. Dan kiezen we liever voor Bob Jungels, die weer op zijn beste niveau is.’ Door die keuze loopt Van Avermaet zijn negende opeenvolgende Ronde Van Frankrijk mis. Zijn totaal zou anders op tien komen te staan.

Debuut voor Stan Dewulf

Stan Dewulf mag dan weer voor de eerste keer naar de Ronde van Frankrijk. ‘Een offensieve rijder, die ons veel kan bijbrengen’, verklaarde Lavenu die keuze. En ook Oliver Naesen zit in de selectie, met een duidelijke reden. ‘Hij moet onze kopman, Ben O’Connor, piloteren’, aldus Lavenu. ‘Ons doel is dan ook het eindklassement, waarin O’Connor zo hoog mogelijk moet scoren. Naesen heeft veel ervaring en kan hem perfect begeleiden bij wind en waaiers.’

De volledige selectie:

Geoffrey Bouchard (FRA)

Mikael Chérel (FRA)

Benoît Cosnefroy (FRA)

Stan Dewulf (BEL)

Bob Jungels (LUX)

Oliver Naesen (BEL)

Ben O’Connor (AUS)

Aurélien Paret-Peintre (FRA)