Paraglider stort neer in Affligem

In de Vlaams-Brabantse gemeente Affligem is donderdagvoormiddag een paraglider neergestort. Dat melden de hulpdiensten. De man is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond plaats om 9.30 uur vanmorgen. Getuigen zagen de man vliegen met zijn paraglider toen de parachute om een nog onduidelijke reden verfrommelde en de man neerstortte. Bij paragliden zweeft iemand rond met een parachute en wordt die aangedreven met een motor op de rug.

De hulpdiensten kwamen in allerijl ter plaatse en brachten de zwaargewonde man over naar het ziekenhuis. De juiste oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk, maar mogelijk werd de man verrast door de wind.