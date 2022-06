Nick Hannes, internationaal gerenommeerd voor zijn documentaire- en kunstfotografie, moest dit keer niet ver reizen om opmerkelijke beelden te maken. Hij maakte in zijn buurt contrasterende foto’s van de Oelegemsesteenweg in Wommelgem, waar onlangs 154 zilverpopulieren voor de bijl gingen.

De gekapte bomen waren te gevaarlijk geworden, oordeelde het gemeentebestuur nadat er enkele jaren geleden een aantal bomen waren gesneuveld na sterke rukwinden. Onderzoek had uitgewezen dat er wellicht nog zouden volgen.

Een storm van protest kon burgemeester Frank Gys (N-VA) en schepen Alex Helsen (N-VA) niet meer op andere gedachten brengen. Alle populieren zijn na twee weken hakwerk verdwenen.

Hannes woont niet in Wommelgem zelf, maar enkele straten verder in Oelegem, een deelgemeente van Ranst. Als passant, buurtbewoner en natuurliefhebber is Hannes gechoqueerd over wat de gemeente met de dreef heeft aangericht.

‘Massamoord’

‘Plat op de buik voor koning auto’, schreeuwde hij toen het leger kettingzagen arriveerde. ‘Alle 154 bomen kappen omdat er enkele zieke exemplaren tussen staan, doet me denken aan collectief straffen’, zegt Hannes. ‘Waarom kapt en snoeit men niet selectief de zieke bomen en dode takken? Groen in onze openbare ruimte vereist voortdurend onderhoud.’

Het gemeentebestuur kondigt aan versneld geld vrij te maken om de Oelegemsesteenweg opnieuw aan te leggen.