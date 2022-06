Proces tegen leiders Proud Boys uitgesteld naar eind van het jaar

Een federale rechter heeft woensdag het proces tegen de leiders van de Proud Boys uitgesteld tot 12 december. Vijf aanvoerders van de extreemrechtse beweging van fanatieke Trumpfans worden beschuldigd van ‘samenzwering tot rebellie tegen de VS’.

Ze hadden eigenlijk 8 augustus voor de rechter moeten verschijnen, maar aanklagers en advocaten van drie van de Proud Boys-beklaagden dienden een verzoek in tot uitstel. Ze waren bang dat onthullingen tijdens recente hoorzittingen in het congres een negatieve invloed zouden kunnen hebben op het strafproces.

De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die de aanval op het Capitool van 6 januari 2021 onderzoekt liet tijdens de eerste hoorzitting onder meer fragmenten van bewakingsbeelden met Joseph Biggs, een van de Proud Boys-beklaagden, zien en delen van de getuigenis van beklaagde en voormalig nationaal voorzitter van de Proud Boys Enrique Tarrio. Ook getuigde een Britse documentairemaker die de Proud Boys wekenlang volgde en bij belangrijke besloten vergaderingen aanwezig was.

De advocaat van Tarrio liet woensdag weten dat zijn cliënt tegen uitstel van de rechtsgang is, omdat hij gelooft dat hij nooit een eerlijk proces zal krijgen. ‘Of het nu augustus of december is - we krijgen geen onpartijdige jury in Washington, D.C.’, aldus de advocaat.

Als de vijf schuldig bevonden worden riskeren ze tot twintig jaar cel.