Podcast | Ramp in Antwerpen toont hoe wraakroepend onze bouwwerven kunnen zijn

Een jaar geleden kwam de school De Zuidzin in Antwerpen met een donderende klap naar beneden. De trappen, de stellingen en de betonnen vloeren stortten in. Het was een van de dodelijkste bouwrampen uit de recente Belgische geschiedenis. Drie Portugezen en twee Moldaviërs kwamen om het leven.





Bouwvakker Ali overleefde het. Journalist Kasper Goethals sprak met hem en enkele van zijn lotgenoten. Mensen die meer dan een keer in de steek gelaten zijn door ons land.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Kasper Goethals | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Bart Dobbelaere | Eindredactie Marie Garré | Audioproductie Joris Vandamme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.