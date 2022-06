Proces tegen Reuzegommers hervat op 13 maart

Het proces over het fatale doopritueel van studentenclub Reuzegom pikt de draad weer op op 13 maart 2023. Omdat in het eerste proces niet alle momenten van de doop werden berecht, tekende de familie en het openbaar ministerie beroep aan.

Omdat een deeltje van het fatale doopritueel in Leuven plaatsvond, was het onduidelijk of een Limburgse rechter over die feiten kon oordelen. Het hof van beroep oordeelde dat dat wel kan en dat vanaf 13 maart. ‘De Reuzgom-zaak zal inhoudelijk in zijn totaliteit gepleit worden voor het hof van beroep in Antwerpen’, zo kondigde de voorzitter aan.

Het proces tegen de achttien Reuzegommers was al van start gegaan in Hasselt, maar werd door de familie van de overleden ingenieursstudent Sanda Dia een halt toegeroepen. Zij tekenden beroep aan omdat ook voorbereidingswerken van de doop op Leuvens grondgebied moeten berecht worden, vinden ze. Sinds 29 april lag het proces daarom stil.