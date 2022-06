Duitsland kondigt alarmfase af: een stap dichter bij gasrantsoenering

De Duitse minister van Economie Robert Habeck heeft de alarmfase van het nationale noodplan voor gasbevoorrading afgekondigd. Dat is de laatste stap voor er gerantsoeneerd moet worden. ‘Het afbouwen van de gasvoorraden is een economische aanval van Poetin’, klinkt het op een persconferentie.

‘We kampen met tekorten aan gas’, zo kondigt de Duitse minister van Economie Robert Habeck de alarmfase af van het noodplan. Dat is de tweede fase ervan. De eerste fase - de zogenoemde early warning - werd eind maart geactiveerd. De tweede fase houdt volgens het plan in dat er een storing is in de gasvoorziening of een buitengewoon hoge vraag naar gas, die leidt tot een ‘aanzienlijke verslechtering van de gasbevoorradingstoestand’. De groene minister roept de Duitsers op om minder gas te consumeren met het oog op de wintervoorraden. Leveranciers krijgen nog niet de toelating om de verhoogde gasprijzen door te rekenen.

‘Het is een hobbelig parcours dat we als land moeten doorlopen’, klinkt het op de persconferentie. ‘We zitten in een gascrisis, zelfs als we het nog niet zouden voelen.’ Duitsland vermoedt dat Rusland de gaskraan verder toe zal draaien. Na de alarmfase is er nog een noodgevalfase, waarbij de staat moet ingrijpen zodat gezinnen en ziekenhuizen zeker nog aan gas raken. In de noodgevalfase kan de overheid overgaan tot rantsoenering.

‘Economische aanval’

Gas is een belangrijk onderdeel van de Duitse energiemix: 15 procent van de Duitse elektriciteit wordt erdoor opgewekt. Een derde van de gasvoorraden is Russisch van oorsprong en dat wordt nijpend, nu de capaciteit van de Nord Stream-pijplijn is teruggeschroefd tot 40 procent van wat gebruikelijk is. Officieel klinkt het bij de Russische gasleverancier dat ze kampen met ‘technische problemen’, maar Habeck spreekt van ‘een economische aanval van Poetin'. ‘Het is duidelijk zijn strategie om onzekerheid te zaaien, de prijzen op te drijven en onze samenleving te verdelen’, zegt de minister.

Met de winter in het vooruitzicht probeert Duitsland zo snel mogelijk de gasvoorraden aan te vullen. Die zijn voor 58 procent gevuld, maar het tempo waarmee ze aangevuld worden, vertraagt. Aan het huidige tempo zou het nog 100 dagen duren om het vooropgestelde doel te halen, maar dan is het verwarmingsseizoen al begonnen, schrijft persagentschap Bloomberg.

Ter compensatie zal Duitsland opnieuw meer stroom via kolen genereren. Als onderdeel van het noodplan kunnen een aantal kolencentrales opnieuw geactiveerd worden. Verder wordt er gewerkt aan infrastructuur die vloeibaar gas van de VS en andere leveranciers moet opvangen.

Duitsland rekent ook op België

In een reactie zegt de Belgische minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dat ons land ‘voortdurend in overleg is met de buurlanden.’ Ondanks de ‘early warning’-fase in Nederland en de alarmfase in Duitsland is de gasbevoorrading in België gewaarborgd, klinkt het in een persbericht. België is een stuk minder afhankelijk van Russisch gas. Daardoor kan ons land ook extra gas uitvoeren naar de buurlanden. Van wat we invoeren gaat 78 procent naar Duitsland en Nederland. ‘Het risico dat de prijzen nog stijgen en hoog blijven is reëel’, waarschuwt het kabinet van Van der Straeten wel.