Politieactie in Molenbeek na schietpartijen: vier huiszoekingen, drie arrestaties

In Molenbeek vonden donderdagochtend vier huiszoekingen plaats die gelinkt waren aan de schietpartijen die er de afgelopen maanden plaatsvonden. Daarbij werden drie mensen gearresteerd. Volgens een politiebron vond de actie plaats bij een drugsbende die rivaliseert met andere clans uit de Brusselse gemeente.

Het drugsgeweld in de hoofdstad beleefde de jongste twee weken een triest hoogtepunt met drie schietpartijen en een brandstichting. Doden is niet het doel, maar de rivaliserende bendes schuwen de zware wapens niet om elkaar te intimideren en bedreigen. De inzet? De macht om bepaalde districten waar de - veelal erg jonge - criminelen drugs kunnen verkopen. Het gaat volgens onze bronnen om Albanese en Noord-Afrikaanse drugsbendes die strijden om het vacuüm dat is ontstaan nadat verschillende spilfiguren in de cel werden gedraaid via het Sky ECC-onderzoek.

In navolging van dat wapengeweld is de politie van Molenbeek donderdag nog voor zonsopgang in vier huizen binnengevallen. De link tussen de vier huiszoekingen is een bepaalde familieclan, een drugsbende die een prominente rol speelt in het geweld op straat. Er vielen bij de huiszoekingen ook drie arrestaties. Om wie het precies gaat, is nog niet duidelijk.