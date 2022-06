Brussels Airlines schrapt ruim helft vluchten

Tijdens de driedaagse staking van het cabinepersoneel en de piloten bij Brussels Airlines, die vandaag begint, moet de luchtvaartmaatschappij zowat 60 procent van haar geplande vluchtschema schrappen.

In totaal zijn 315 van de 533 geplande vluchten geannuleerd. Voor 40.000 passagiers moet een oplossing worden gezocht, door ze onder meer om te boeken naar andere maatschappijen. Naar Nice en ­Rome worden extra langeafstandsvliegtuigen ingezet. ‘Met die maatregel maken we optimaal gebruik van de beschikbare bemanning’, klinkt het in een persbericht.

Het cabinepersoneel legt het werk neer omdat het ontevreden is over de hoge werkdruk, terwijl de piloten ook misnoegd zijn over het feit dat de directie hun cafetariaplan niet zou willen indexeren.

De directie had eerder al aangekondigd dat ze zelf deze zomer 148 vluchten schrapt om de werkdruk te verlagen, maar dat was voor de vakbonden ‘geen structurele oplossing’.

De zomer wordt een cruciale ­periode voor luchtvaartmaatschappijen om weer winst te ­maken, na de coronacrisis. Maar personeelstekort en onvrede dreigen roet in het eten te gooien. Ook bij Ryanair wordt vanaf vrijdag drie dagen gestaakt door het Belgische personeel, en dinsdag riep de Spaanse vakbond bij EasyJet op om in juli maar liefst negen dagen te staken.