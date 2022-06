Opklaringen in centrum, elders bewolking en buien

Na een zonnige ochtend op de meeste plaatsen, neemt de bewolking in de loop van de dag toe, met in het westen, oosten en noorden van het land kans op buien en zelfs onweer. In het centrum zijn er brede opklaringen.

Na een zonnige ochtend op de meeste plaatsen, neemt de bewolking in de loop van de dag toe, met in het westen, oosten en noorden van het land kans op buien en zelfs onweer. In het centrum zijn er brede opklaringen. Het wordt warm met maxima rond 25 graden aan de kust en in de Ardennen en 28 graden in het centrum. In de Kempen kan het kwik zelfs tot 30 graden gaan. Dat zegt het KMI.

‘s Avonds zijn er nog wat buien in het westen, maar daarna wordt het daar droog. In de loop van de nacht verschijnen er wel opnieuw felle buien, soms met onweer, over het oosten. De minima liggen tussen 15 en 19 graden.

Vrijdag krijgen we regen- en onweersbuien. De maximumtemperaturen gaan tot 21 in de Ardennen en 25 graden in de Kempen.

Na een rustigere nacht staan er ook zaterdag weer buien op het programma, met na de middag weer kans op onweer. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden.

Zondag en maandag wordt het iets frisser met temperaturen tot 21 of 22 graden in het centrum van het land. Ook dan weer regen en onweer, al zou het westen van het land daaraan ontsnappen.