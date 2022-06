Amerikaanse senaat bereikt akkoord over hervorming wapenwet

De Amerikaanse Senaat heeft een overeenkomst bereikt over strengere federale wapenwetgeving. Een groep senatoren, afkomstig uit zowel de Democratische als de Republikeinse partijen, presenteerde dinsdagavond (lokale tijd) een wetsvoorstel waarover wekenlang is onderhandeld.

Het tachtig pagina’s tellende voorstel voorziet onder meer in strengere juridische en psychologische controles voor 18- tot 21-jarigen die een wapen willen kopen. Ook wordt illegale verkoop van wapens strenger aangepakt en wordt het voor personen die beschouwd worden als een gevaar voor zichzelf of de samenleving moeilijker om nieuwe wapens aan te schaffen.

De hervorming gaat veel minder ver dan president Joe Biden graag gezien zou hebben. Hij wil een verbod op semiautomatische geweren en bijbehorende munitie.

Aanleiding voor het wetsvoorstel zijn twee recente dodelijke schietpartijen, een op een school in Texas, de andere in een supermarkt in de staat New York.

Het wetsvoorstel wordt mogelijk deze maand nog goedgekeurd.