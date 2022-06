Oekraïne hoort nu echt bij de familie

‘Dit is van een historische dimensie en symbolisch zeer belangrijk.’ ‘Opnieuw sneuvelt een taboe.’ ‘Vier maanden geleden was het nog ondenkbaar dat Oekraïne en Moldavië het statuut van kandidaat-lidstaat zouden krijgen.’ Europese diplomaten wikken hun woorden niet om het belang te benadrukken van de Europese top, waar de 27 leiders vandaag normaal zonder problemen het statuut van kandidaat-lidmaatschap zullen verlenen aan Oekraïne en Moldavië. Die landen moeten wel een reeks hervormingen doorvoeren voor de onderhandelingen kunnen beginnen. Maar ze krijgen wel al recht op toetredingssteun. Met de beslissing worden in zekere zin de grenzen van de EU verlegd. Na de Oranjerevolutie in 2004 werd een eventuele toetreding van Oekraïne nog uitgesloten – enkel de Balkanlanden konden er nog bij. In ruil werden het Europees nabuurschap en daarna het oostelijk partnerschap bedacht om de grenzen van de EU af te bakenen. Nu consolideert de EU de politieke richting van die landen, om hen te onttrekken aan de Russische invloedssfeer, zeggen diplomaten. (bar)