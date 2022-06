Het drugsgeweld in de hoofdstad beleefde de jongste twee weken een triest hoogtepunt met drie schietpartijen en een brandstichting. Lokale en federale politici wijzen naar elkaar. De oplossing zal van de politie moeten komen.

Iedere dag om kwart voor vier stroomt de Vierwindenstraat in Molenbeek vol met schoolgaande kinderen. Er is een school om de hoek, een buitenschoolse opvang in de straat, en een jeugdherberg even verderop ...