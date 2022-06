De Standaard wint Belfius-persprijzen met ‘Congo hold-up’ en ‘PFOS-dossier’

De jury prees de politieke en maatschappelijke impact en de volgehouden ijver waarmee journalisten van De Standaard de dossiers uitwerkten.

Het onderzoeks­project ‘Congo hold-up’ kwam als winnaar uit de bus in de categorie Financieel en Economisch. De Standaard-journalisten Kasper Goethals, Roeland Termote en Nicolas Vanhecke werkten samen met Louis Colart van Le Soir en achttien andere internationale media om miljoenen interne documenten en geldtransacties van de Afrikaanse bank BGFI te onderzoeken. De afdeling in het Congolese Kinshasa stond onder controle van de clan-Kabila, die ze gebruikte om staatsgeld te stelen. De reeks toonde voor het eerst werd in detail getoond welke mechanismes ze gebruikten en welke bedragen ze stalen. In diezelfde categorie was van De Standaard de reeks ‘Kritieke grondstoffen’ van Korneel Delbeke, Dominique Minten, Annelien De Greef en Koen Vidal genomineerd.

In de categorie Print en Web won ‘De PFOS-vervuiling blootgelegd’ van Jef Poppelmonde, Stijn Cools, Maxie Eckert en Lisa De Bode. De jury prees het journalistieke graafwerk ‘met een grote politieke en maatschappelijke impact die tot vandaag in heel Vlaanderen voelbaar is’.

In de categorie Digitale en Interactief won ‘Het wemelt op de Noordzee’ van De Tijd. In diezelfde categorie was ‘Zet stikstof Vlaanderen op slot?’ van De Standaard-journalisten Ine Renson, Andy Stevens en Tina Boeykens genomineerd.

‘Kinderen van de rekening’ (VRT en Knack) won in de categorie TV & Video.