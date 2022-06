Geen wereldrecord, wel tweede wereldtitel voor 17-jarig zwemfenomeen Popovici

Het Roemeense zwemfenomeen David Popovici (17) heeft zich tot wereldkampioen gekroond op de 100 meter vrije slag. De verwachtingen voor een wereldrecord stonden hooggespannen, maar Popovici kon niet onder het dertien jaar oude wereldrecord van de Braziliaan Cesar Cielo duiken.

Popovici had maandag al indruk gemaakt door als jongste zwemmer ooit de wereldtitel op de 200 meter vrije slag te veroveren. Ook op het koningsnummer – de 100 meter vrije slag – trad de Roemeen aan als topfavoriet.

Er werd zelfs al gedroomd van een wereldrecord in Hongarije, want Popovici was in de halve finales amper 22 honderdsten verwijderd van de dertien jaar oude besttijd. Zonder olympisch kampioen Caeleb Dressel, die afhaakte vanwege ‘medische redenen’, en viceolympisch kampioen Kyle Chalmers was de wereldrecordlijn de grootste uitdaging voor de Roemeen.

Popovici kreeg in de finale heel wat weerstand van de Fransman Maxime Grousset en de Canadees Liendo Edwards, maar veroverde toch zijn tweede wereldtitel. Met 47’58” kon hij zijn tijd van de halve finales (47”13) evenwel niet evenaren.