Belgian Cats openen hun WK met 12-8 zege tegen Mongolië

In een nerveuze partij met veel missers werd het na tien minuten zwoegen op de Antwerpse Groenplaats 12-8. Later vanavond spelen de Cats nog tegen Egypte.

De Belgian Cats met Julie Vanloo, Ine Joris, Becky Massey en Laure Resimont zijn het WK 3x3 basketbal gestart met een overwinning tegen Mongolië. ‘Het publiek was fantastisch’, aldus Massey na afloop. ‘Bedankt voor alle steun! Het is gewoon gek om een WK voor eigen publiek te kunnen spelen. In het begin van de partij moesten we even samenkomen met z’n vieren. Om te zeggen van: laten we dit doen. Er waren natuurlijk zenuwen, maar eerder gezonde zenuwen. Dan is het mooi dat je in een team speelt. We speelden best oké.’

dadelijk meer