Oproep: welk kunstwerk maakte op u een blijvende indruk en wil u daarover vertellen in ‘De Standaard’?

Wat is het boek, album of kunstwerk dat u tot tranen toe ontroert? Welke film of theatervoorstelling draagt u in het hart? Is er een gedicht, een schilderij of een sonate die een belangrijke rol heeft gespeeld in uw leven? Vertel het ons en stuur een mail naar veerle.vandenbosch@standaard.be. Vermeld uw leeftijd, uw contactgegevens en het boek, album, film, kunstwerk… waarover u het wilt hebben en zeg er kort bij waarom. Mogelijk bellen we u dan later op en interviewen we u voor onze zomerrubriek ‘De kunst van mijn leven’, zodat u uw enthousiasme en ontroering kan delen met alle lezers van De Standaard.