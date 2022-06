Acteur Bill Cosby schuldig aan seksueel misbruik 16-jarige

De 84-jarige komiek en acteur Bill Cosby heeft in 1975 een tiener misbruikt in de Playboy Mansion in Los Angeles. Dat heeft een jury dinsdag (lokale tijd) geoordeeld in een rechtbank in de Amerikaanse staat Californië.

Het slachtoffer, Judy Huth, krijgt een schadevergoeding van 500.000 dollar (475.000 euro). De acteur zou volgens het slachtoffer haar hebben gepakt en gebruikt om mee te masturberen. Huth was destijds 16 jaar oud, Cosby 37.

Cosby was niet bij de rechtszaak aanwezig en ontkent de beschuldiging. In een video die in de rechtbank werd getoond liet de acteur weten dat hij zich Huth niet kon herinneren.

In 2018 werd Cosby veroordeeld tot een gevangenisstraf van tussen de drie en tien jaar, wegens het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. De acteur werd echter in 2021 vrijgelaten toen het hooggerechtshof van Pennsylvania oordeelde dat het proces oneerlijk was verlopen. Cosby had twee jaar effectief in de gevangenis gezeten op het moment dat hij vrijkwam.

Naast Constand hebben nog tientallen andere vrouwen Cosby van seksueel misbruik beschuldigd, maar de zaak van Constand was de enige die niet verjaard was en tot een rechtszaak kwam. Verjaring speelde in de civiele zaak van Huth tegen Cosby geen rol.