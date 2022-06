Moskou jent Amerikanen door adres van ambassade aan te passen

De Amerikaanse ambassade in Moskou ligt voortaan op het Plein van de Volksrepubliek Donetsk. De stad eert zo de pro-Russische separatisten in de Oekraïense provincie.

Dat het plein voor de Amerikaanse ambassade in Moskou werd omgedoopt tot een eerbetoon aan de separatisten, is het gevolg van een publieke stemming. Bijna 280.000 burgers spraken zich uit over de naamswijziging, aldus het stadsbestuur. Spandoeken op het plein kondigden de naamswijziging aan. De boodschap werd omringd door verschillende letters ‘Z’. Die staan symbool voor de steun aan de Russische militaire acties in Oekraïne.

In de oorlog in Oekraïne vechten de separatisten mee aan de zijde van de Russische troepen. Rusland ziet hen als moedige strijders die zich willen afscheuren van een ‘nazistisch bewind’ in Kiev. De separatistische krachten uit Donetsk hadden voor de oorlog al goede banden met het Kremlin.

Spandoeken op het plein kondigen de naamswijziging aan Foto: AFP

Nemtsov

Met de nieuwe naam geeft Rusland de Amerikanen een koekje van eigen deeg. In 2018 veranderde de straat waarin de Russische ambassade in de VS ligt van naam. Die heet sindsdien de Boris Nemtsovstraat, een verwijzing naar een vooraanstaande Russische oppositiepoliticus en rivaal van Poetin. Nemtsov werd in 2015 doodgeschoten vanuit een bestelwagen, op een paar honderd meter van de poorten van het Kremlin.